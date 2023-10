Kiedy wymienić opony? "7 st. C na termometrze to sygnał dla kierowców"

W warunkach zimowych opony letnie mogą wydłużyć drogę hamowania nawet o ok. 30 proc. - powiedział rzecznik prasowy ITS Mikołaj Krupiński. Nie warto odkładać wymiany opon, by uniknąć kolejek u wulkanizatorów. Właściwym czasem na zmianę jest moment, gdy średnie dobowe temperatury oscylują w granicach 7 st. C.