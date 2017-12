Chciał oszukać staruszkę metodą "na policjanta". Prawdziwi mundurowi udaremnili wyłudzenie

19-letni oszust chciał wyłudzić 15 tys. zł od 82-letniej mieszkanki Skierniewic. Policjanci udaremnili występek właściwie w ostatniej chwili. Teraz mężczyźnie grozi nawet do ośmiu lat więzienia.

Jak się później okazało, rozmawiał on ze staruszką i wydawał polecenia co do tego, co zrobić z podjętymi z banku pieniędzmi. Zanim jednak 82-latka przekazała mu pieniądze, do akcji wkroczyli policjanci, którzy zatrzymali młodego mężczyznę.