Chcieli wyremontować kuchnię. Znaleźli pod podłogą skarb wart ponad milion złotych

Znaleźli skarb sprzed 400 lat

O wycenę znaleziska para poprosiła specjalistów z londyńskiego domu aukcyjnego Spink & Son w Bloomsbury w Londynie. Znawcy uznali, że łączna wartość monet znalezionych pod kuchenną podłogą w Ellerby to ok. 250 tys. funtów, czyli równowartość ok. 1,3 mln złotych. Dom aukcyjny nazwał ją "jednym z największych skarbów XVIII-wiecznych angielskich złotych monet, jakie kiedykolwiek znaleziono w Wielkiej Brytanii".