Chińczyk zabłądził w Tatrach. Prowadziła go nawigacja Google Maps

Tymczasem turysta wspinał się po ścianie poza szlakiem na Orlą Perć i chciał dotrzeć do Morskiego Oka. - Gdy zobaczył łańcuchy czy drabinkę na Koziej Przełęczy, stał jak wmurowany i nie chciał dalej iść. Dosyć długo musiał się przełamywać, na początku do łańcuchów, a później do drabinki - dodaje świadek.