Chiny i Polska zacieśnią współpracę. "Liczymy na zmianę podejścia"

Podkreślił, że podstawowym środkiem do realizacji tego celu jest znaczące poszerzenie dostępu do rynku chińskiego dla polskiej żywności. - Liczymy w szczególności na zmianę podejścia strony chińskiej do tematu eksportu polskiego mięsa. Oczekujemy respektowania zasady regionalizacji w zakresie chorób zwierząt - dodał Wijatyk.