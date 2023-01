Chorwacja wprowadza euro. Policja apeluje o ostrożność przy wymianie banknotów

W Chorwacji podkreśla się, że kraj ten przyjął w 2022 roku cztery razy więcej turystów, niż ma mieszkańców, a wejście do strefy Schengen przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki. W przeszłość odejdą długie kolejki na granicach Chorwacji z jej należącymi już do strefy Schengen sąsiadami Słowenią i Węgrami. W niedzielę zostały tam zamknięte 73 posterunki graniczne.