Chwaliła się, że nie obsługuje Ukraińców. Teraz ma duże problemy

Prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uznał, że zachowanie przedsiębiorczyni jest nawoływaniem do linczu . Sprawę zgłoszono na policję .

"Gazeta Wyborcza" informuje, że zachowaniu katowiczanki przygląda się prokuratura. Zarzut to publiczne znieważanie obywateli Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej. To przestępstwo, za które grozi nawet do trzech lat pozbawienia wolności.