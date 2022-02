Ciągniki na ulicach Warszawy. Rolnicy zablokowali ważną arterię

Rolnicy chcą lepszego życia

- Godna zapłata za godne życie. To nam się należy! - krzyczał pod Kancelarią Premiera lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - Koniec z wyzyskiem nas, ludzi ciężkiej pracy. To dziś, tutaj na ulicach Warszawy jest prawdziwa opozycja, która ma siłę i energię, by zmieniać Polskę. Za chwilę pójdę do premiera i powiem mu, co nas boli. Nie opłaca się w Polsce produktować żywności, za chwilę w polskich sklepach będą ogórki z Rosji i pomidory z Portugalii. Ja mu dziś te ogórki zaniosę - mówił Kołodziejczak.