Najazd rolników na Warszawę. "Mamy 200 ciągników na trasie"

W środę o świcie rolnicy ruszyli do Warszawy na wielki protest. Kilkadziesiąt ciągników miało wjechać do centrum stolicy. Patrole stołecznej policji były przygotowane na ten najazd i zablokowały ulicę Kasprzaka. Jak wynika z ostatnich informacji, rolnicy przesiadają się z ciągników do autokarów, by dalej kontynuować protest.