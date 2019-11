Cierpi na niedorozwój prawej półkuli mózgu. ZUS uznał, że 500+ jej się nie należy

20-letnia kobieta z gminy Dobra (woj. małopolskie) cierpi na niedorozwój prawej półkuli mózgu. Ponadto nie ma jednej gałki ocznej, a także choruje na padaczkę. W codziennych czynnościach muszą jej pomagać rodzice. Mimo to lekarz orzecznik ZUS-u stwierdził, że nie przysługuje jej 500+.

Jednak lekarz, do którego zgłosiła się 20-latka stwierdził, że nie jest ona taką osobą, a zatem 500 złotych jej nie przysługuje. Jeszcze w marcu ZUS podniósł Weronice rentę socjalną, potwierdzając tym samym jej całkowitą niezdolność do pracy. Portal limanowa.in wskazuje, że kobieta żyje za mniej niż 1100 złotych miesięcznie. Jest to istotne o tyle, że poniżej tej kwoty jest przyznawana cała pula z tytułu 500 plus.