Wiek emerytalny i koniec. Polacy nie chcą dłużej pracować

Polscy pracownicy deklarują, że nie zamierzają pracować dłużej niż trzeba. Osiągną wiek emerytalny i kończą. Nie przekonuje ich nawet wizja wyższych emerytur.

Ankieta pokazuje, że Polacy wcale nie biorą sobie do serca ostrzeżeń ZUS i ekspertów , którzy mówią, że im dłużej pracujemy, tym wyższa emerytura. A zakończenie pracy tuż po 60. lub 65. urodzinach może skutkować bardzo niskimi świadczeniami.

- Te wyniki nie dziwią. Są osoby, które chcą odpocząć. Ale są też tacy, którzy zaczynają pobierać emeryturę i nadal prowadzą działalność zarobkową. Sam się do takich osób zaliczam - mówi ekonomista prof. Ryszard Bugaj.

Aż 39 proc. zdecydowanie nie zamierza tego robić i zaraz po osiągnięciu wymaganego wieku planuje odpoczynek na koszt ZUS. Przynajmniej w teorii, o ile wysokość świadczenia i zgromadzone oszczędności na to pozwolą. 31 proc. jeszcze takiej decyzji nie podjęło.

- Pisarz czy polityk mogą pracować do końca życia. W moim zawodzie praca do 60. roku życia dla kobiet to maksimum - puentuje w rozmowie z "SE" Joanna Zielenkiewicz, fryzjerka z Białegostoku.