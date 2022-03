Cieszyński: Rozpoznanie bojem nowego e-dowodu. Dziennie 50 tys. nowych nr PESEL

Cieszyński: świetny przykład współpracy rządu z samorządem

- I żeby pokazać to w pewnym kontekście – nakład pracy w urzędzie jest podobny do tego przy wydaniu dowodu osobistego, bo podobny jest zakres zbieranych danych. Dowodów w przeciętnym roku wydaje się ok. 3–3,5 mln sztuk. Samorządy, nie przerywając innych działań, w ciągu miesiąca nadadzą ok. 1 mln PESEL-i. To pokazuje skalę przedsięwzięcie, jest to też świetny przykład współpracy rządu z samorządem. Za realizację odpowiada gmina, my stworzyliśmy system - podkreślił sekretarz stanu ds. cyfryzacji.