Cirle K nie czeka na Orlen. Zaczęła się wojna na rabaty

Natomiast tuż po godz. 17:00 w piątek 23 czerwca, aż do niedzieli 25.06, w ramach kolejnej promocji "Summer Weekends" klienci zatankują dowolne paliwo w obniżonej o 35 gr/l cenie. Zniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.