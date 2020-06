CKE a matura 2020. Możliwy przeciek podczas matury z języka polskiego

Jak podał na Twitterze profil Emocje w sieci - ok. godz. 6.30 zaczęto wyszukiwać frazy "wesele elementy fantastyczne" i "wesele fantastyka". Tym samym decyzją CKE matura 2020 może zostać powtrzónona.

W odpowiedzi na zamieszanie szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że na tym etapie to policja powinna zweryfikować, czy ten trop to tylko dywagacje w internecie, czy rzeczywiście jakaś próba przemycenia tego, co było w arkuszach.