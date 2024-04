Co grozi za kradzież owoców z cudzego ogrodu? Prawo mówi jasno

A co w przypadku, gdy gałęzie drzewa sąsiada weszły na nasz ogród? Czy mamy prawo do zebrania plonów, które spadły na naszą działkę? Okazuje się, że dopóki owoce pozostają na drzewie, nie mamy prawa ich zrywać. Jednak gdy owoce spadną na naszą ziemię, to możemy się nimi poczęstować.