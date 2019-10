WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany kredyt 3 godziny temu Co musisz wiedzieć, ubiegając się o zwrot prowizji pokredytowej? Na tzw. kredyt żyje prawie każdy. Zdarzają się sytuacje, że mamy możliwość spłacić go wcześniej, np. przy pomocy własnych oszczędności lub konsolidacji kredytów. Przysługuje nam wówczas zwrot części prowizji pokredytowej. Sama wiedza o powyższej możliwości to w zasadzie połowa sukcesu, bo wiele osób albo nie wie, na czym taki zwrot polega, albo nie wie, w jaki sposób się o niego starać. Poniżej więc wyjaśniamy, jakie kroki trzeba podjąć, by odzyskać prowizję pokredytową. Co dokładnie możesz odzyskać? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w dniu 11 września 2019 r. (C-383/18) przesądził, że jeżeli spłaciłeś kredyt wcześniej, niż było to określone w umowie (np. kredyt został udzielony na cztery lata, a Tobie udało się go spłacić po trzech), bank powinien zwrócić Ci, w stosunku proporcjonalnym, wszystkie koszty dotyczące prowizji, opłat albo ubezpieczenia kredytu. Ale uwaga, wyrok obejmuje jedynie kredyty konsumenckie, które zostały udzielone kredytobiorcom do wysokości 255 50 zł. Pomimo decyzji TSUE, która wraz z innymi przepisami prawnymi powinna stanowić podstawę do ubiegania się o należny zwrot, banki nie są skore do wypłaty swoim klientom należnych im pieniędzy. Uważają też, że byłym kredytobiorcom nie przysługuje zwrot kosztów jednorazowych, pobieranych bez względu na długość okresu spłaty. To sprawia, że klient sam musi upomnieć się swoje należności. Niestety, zwykle jest to trudne, bo oznacza wystąpienie przeciwko instytucji, jaką jest bank. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia nierozumienia przepisów prawnych. Konsumenci mogą na szczęście liczyć na profesjonalną pomoc prawną. Do kogo możesz się udać z żądaniem zwrotu? Zamiast udawać się do banku, do rzecznika finansowego (gdy bank pozostanie bierny) albo do sądu, możesz skorzystać z usług z jednej z firm, które specjalizują się w odzyskiwaniu od polskich banków należnych pieniędzy swoim klientom. Jedną z nich jest Związek Zwrotów Bankowych. Nie tylko pomaga on odzyskać poszczególne kwoty, ale również edukuje konsumentów, jakie prawa im przysługują. Skorzystanie z ich usług jest o tyle korzystne, że unikasz całej papierologii, niczym się nie martwisz, a dodatkowo ZZB nie pobiera za to żadnego wynagrodzenia. Jako ich klient nie stajesz się stroną w rozprawie sądowej i nie uczestniczysz w postępowaniu. Firma typu ZZB robi to zamiast Ciebie, na własny koszt. Banki zaciekle bronią swoich interesów i nie każdy proces sądowy kończy się wygraną. Jeżeli jednak to bank będzie tą stroną procesową, która wygra, i tak nie poniesiesz żadnych kosztów sądowych. Jak szybko otrzymasz zwrot prowizji pokredytowej? Jeżeli skorzystasz z usług Związku, to pieniądze otrzymasz bardzo szybko. Istnieją dwie możliwości – od Ciebie zależy, którą wybierzesz: 1.Wypłata należnych środków w ciągu 24 godzin w wysokości z góry ustalonej kwoty (najczęściej jest to kilka tysięcy złotych); proces może potrwać dłużej, ale nie przekracza 3 dni.

2.Wypłata należnych środków w dwóch częściach, tj. najpierw klient otrzymuje niższą kwotę, a po wygraniu sprawy sądowej wypłatę środków w wysokości 50% kwoty, jaką uda się odzyskać z banku. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę wydłużenie postępowania sądowego do dwóch instancji oraz potencjalną przegraną z bankiem. Warto podkreślić, że jako konsument w żadnym z wymienionych wypadków nie poniesiesz kosztów z tytułu postępowania sądowego – nawet w sytuacji, gdy bank wygra sprawę i nie wypłaci Twoich należności.