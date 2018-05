Co Polacy wrzucają na ruszt? Sprawdzamy skład kiełbasy

Trwa długi majowy weekend, a z nim sezon na grillowanie. Polacy tradycyjnie biorą się za pieczenie kiełbasy. Sprawdzamy, co jemy. Przyjrzeliśmy się składom kiełbas śląskich z popularnych sieci sklepów.

Eksperci podkreślają, żeby podczas kupowania kiełbasy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia. Kolejnym krokiem powinno być przejrzenie składu, który jest wydrukowany na etykiecie. Jeśli kupujemy kiełbasę nieopakowaną, wówczas sprzedawca ma obowiązek udostępnić informację o składnikach.

Specjalistka ds. żywienia Barbara Wojda z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia radzi, by wybierać kiełbasy o jak najkrótszym składzie, czyli z najmniejszą liczbą dodatków.

Jak wygląda to w praktyce? Sprawdzamy na przykładzie kiełbas śląskich.

To, co odróżnia od siebie wymienione powyżej kiełbasy, to przede wszystkim zawartość mięsa. Są takie, które poza wieprzowiną, nie mają wiele dodatków. Są też takie, jak np. śląska z Morlin, w których mięsa jest jedynie 67 proc.