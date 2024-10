Co studiować, by szybko znaleźć pracę? Jeden zawód bije inne na głowę

Mimo że najpopularniejsze kierunki w Polsce to zarządzanie, informatyka, administracja, logistyka i ekonomia, to rynek pracy najbardziej potrzebuje specjalistów z dziedzin medycznych, rachunkowości oraz psychologii i pedagogiki — wynika z raportu.

- Jeśli chodzi o pielęgniarki, to w niektórych województwach wskaźnik mierzący czas potrzebny do znalezienia pracy, był na poziomie zero. To znaczy, że nie ma żadnego ryzyka bezrobocia po ukończeniu studiów pielęgniarskich. Praca jest od razu i to, jak się okazuje, całkiem już nieźle płatna - mówi serwisowi Katarzyna Dębkowska, ekspertka PIE.