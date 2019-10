WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany komornik 2 godziny temu Co zrobić gdy komornik zajmie pensję - odpowiada ekspert Rafał Wojtyna Masz niespłacone kilka rat kredytu? Niewielki dług, o którym zapomniałeś? A może zaległości względem urzędu skarbowego? Jest wiele sytuacji w których aby wyegzekwować należności komornik może zająć nasze konto, a wraz z nim naszą pensję. Podpowiadamy, co zrobić w takim wypadku, jak tego uniknąć, oraz jaka kwota musi zostać na naszym rachunku. Podziel się (materiały partnera) Kiedy komornik może zająć wynagrodzenie? -Po pierwsze, nie musimy obawiać się wizyty komornika, jeśli kilka dni, a nawet tygodni zwlekamy z zapłatą raty kredytu. Egzekucja komornicza jest ostatnim krokiem mającym na celu odzyskanie długu i wierzyciel stosuje się ją gdy zawiodą inne możliwość np. wezwania do zapłaty, monity - wyjaśnia nasz ekspert, Rafał Wojtyna z Warszawy. - Musimy pamiętać, że komornik jest jedynie wykonawcą wyroku sądowego o przeprowadzeniu egzekucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym do komornika składa wierzyciel. Zanim to nastąpi, może minąć kilka miesięcy, a nawet lat. Dlatego jeśli zwlekamy z zapłatą przez krótki czas, to po prostu powinniśmy się postarać jak najszybciej uregulować należność, wtedy na pewno nie będzie grozić nam wizyta komornika, ani zajęcie konta - wyjaśnia Wojtyna. Należy pamiętać, że zanim zostaniemy poddani egzekucji komorniczej, musimy otrzymać przynajmniej wezwanie do zapłaty , w którym będzie wskazana kwota zadłużenia. Pism informujących o zadłużeniu może być kilka. Dopiero po dostarczeniu do nas zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji możemy być pewni, że sprawą zajmuje się komornik. Ile komornik może zabrać z pensji? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Komornik musi zostawić na naszym koncie kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku. W 2017 r. Kwota ta wynosi 2000 zł brutto (1459 zł netto). Jeśli jesteśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu, to kwota wolna od zajęcia komorniczego ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu - adekwatnie do części etatu. Jeśli chodzi natomiast o limity zajęć, to zależy to, od formy umowy, jaką związany jest pracownik z pracodawcą. Będą one inne dla poszczególnych rodzajów umów. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy, osobom zatrudnionym na pełen etat, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. Natomiast w przypadku gdy egzekwowane są zobowiązania alimentacyjne, to komornik może zająć aż 60% wynagrodzenia. Jeśli chodzi natomiast o świadczenie pracy odbywa się w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym dobrze wszystkim znaną umowę-zlecenie, komornik ma prawo zająć pełną kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem może być sytuacja, w której środki pozyskiwane z tego tytułu są jedynym i stałym źródłem dochodu dłużnika – wówczas komornik może zastosować reguły obowiązujące dla wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jednak w takiej sytuacji, dłużnik musi zgłosić się z do komornika i przedłożyć odpowiednie dokumenty na udowodnienie powyższych okoliczności. Jak długo komornik blokuje konto bankowe? Komornik blokuje środki na koncie i zajmuje środki , do chwili kiedy wyegzekwuje całość zadłużenia. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego wysyła pismo do banku w którym uchyla zajęcie konta. Pamiętaj, że na każdym etapie czynności komorniczych, możesz odwołać się do sądu, ale należy robić to jedynie w uzasadnionych przypadkach. Polub WP Finanse