Co zrobić, żeby bateria w telefonie trzymała dłużej? Oto kilka wskazówek

Jak tłumaczy serwis genialne.pl, kolejną wskazówką jest wejście do ustawień swojego telefonu i wyszukanie tam zakładki "Google" (zwykle gdzieś na dole). Kliknij w nią, a następnie na opcję "Udostępnianie w pobliżu". Kliknij i odhacz wszystko, co tam znajdziesz (jest to udostępnianie wyłącznie przez bluetooth, nie martw się, niczego innego nie wyłączysz). Następnie wróć do poprzedniego ekranu (czyli "Google" i wybierz zakładkę "Urządzenia". Kliknij i po przejściu do kolejnego ekranu wyłącz opcję "Pokaż powiadomienia". Jeśli tego nie zrobisz, twój telefon mimo wszystko dalej skanowałby inne urządzenia w poszukiwaniu możliwości połączenia się przez google’owski bluetooth.