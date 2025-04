Polscy rolnicy prowadzą gospodarstwo w Afryce. Tak sobie radzą

WIDEO

Zambijski klimat bywa kapryśny, z deszczami występującymi jedynie przez kilka miesięcy w roku. Wiedząc, że deszczownia jest kluczowa do utrzymania plonów przez cały rok, Baścikowie postanowili zbudować nowy system nawadniania na 100 ha. Aby to zrobić, połączyli dwa pola, usuwając pas drzew o powierzchni 6 ha.

Kluczową zmianą w nowym systemie nawadniania była modyfikacja układu hydraulicznego. W poprzedniej wersji woda była pompowana do zbiornika retencyjnego, a następnie tłoczona do deszczowni. Teraz woda płynie bezpośrednio z pomp głębinowych do kolektora, co pozwoliło na obniżenie kosztów inwestycji o jedną trzecią. Dzięki temu zmniejszono także zużycie energii. Nowy system składa się z pięciu pomp o mocy 22 kW.