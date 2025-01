Codzienne loty z regionalnego portu do Warszawy. Burza w komentarzach

Nowe połączenia lotnicze na trasie Lublin-Warszawa zostaną wprowadzone wraz z wiosennym harmonogramem lotów realizowanych przez PLL LOT. Do tej pory lubelskie lotnisko obsługiwało loty do Warszawy pięć razy w tygodniu, jednak w sezonie letnim wszystkie loty będą realizowane codziennie, od poniedziałku do niedzieli.