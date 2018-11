Coraz droższa wyprawka szkolna. W tym roku to już 1051 zł

Średnio 1051 zł wyniosły wydatki polskich rodzin związane z rozpoczęciem roku szkolnego przez dzieci. To o prawie 50 zł więcej niż rok temu. Wyprawka w przeliczeniu na jednego ucznia przypada natomiast 679 zł - wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS.

Wyniki sondażu cytuje Polska Agencja Prasowa. Wynika z niego, że wydatki polskich rodzin na potrzeby edukacyjne dzieci rosną, ale wciąż jeszcze nie osiągnęły pułapu sprzed 3 lat. W tym roku statystyczna polska rodzina na szkołę wydała 1051 zł. Co mieści się w tej kwocie? Oprócz klasycznych wydatków, jak podręczniki, zeszyty czy inne przybory szkolne, znajdziemy tam również m. in. ubezpieczenie, czesne, internat lub koszty stancji dla ucznia.

Co oczywiste, wydatki rosną wprost proporcjonalnie do liczby dzieci w domu. Rodzice jednego dziecka wydają więc średnio 742 zł, dwójki - 1255 a trójki lub więcej - 1935 zł. Wydatki dwóch trzecich rodzin mieszczą się w przedziale od 300 do 1000 zł. Taki sam odsetek rodziców zapewnia, że chce posłać przynajmniej jedną swoją pociechę na płatne zajęcia dodatkowe. Wśród nich dominują przede wszystkim języki obce, w dalszej kolejności znajdują się zajęcia sportowe oraz artystyczne.