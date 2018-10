Zmiany w zasiłkach od listopada. Niepełnosprawni dostaną więcej

O 31,42 zł od listopada wzrosną kwoty zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnych. Z kolei opiekunowie takich osób otrzymają od przyszłego miesiąca 100 zł więcej. To efekt protestów, które latem prowadzili rodzice osób niepełnosprawnych w budynku sejmu.

(PAP, Fot: Adam Guz)

Dramatyczne sceny, które latem rozgrywały się w parlamentarnych korytarzach, przynoszą owoce dopiero teraz. Od listopada bowiem wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń dla rodzin. Chodzi tu przede wszystkim o zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy.

Do tej pory wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosiła 153 zł. Od czwartku wzrośnie o 31,42 zł miesięcznie i wyniesie 184,42 zł. To pierwszy etap podwyżek tego świadczenia. Drugi zaplanowano na listopad 2019 roku. Wtedy kwota ta wzrośnie do 215,84 zł, czyli w sumie o ok. 40 proc. Resort podkreślał, że to pierwsza od 12 lat podwyżka tego świadczenia.

O okrągłe 100 zł już od czwartku wzrośnie z kolei zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on rodzicom lub innym opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Do tej pory wynosił 520 zł na rękę, od listopada wzrośnie do 620 zł.

Listopad to również ostatni miesiąc na złożenie wniosku o skorzystanie z programu "Dobry start". To nowy program resortu rodziny, czasem nazywany również "Wyprawka+" czy "300+". Przysługuje on rodzicom dzieci w wieku szkolnym, z wyłączeniem zerówek.

To jednorazowa wypłata 300 zł na początek roku szkolnego, niezależnie od kryterium dochodowego. Przysługuje wszystkim rodzinom do ukończenia przez dziecko 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 lat.

Wystarczy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Można to zrobić w tym samym miejscu, co w przypadku 500+, a więc w urzędzie gminy.

Na tym jednak koniec nowości, jeżeli chodzi o zasiłki dla rodzin w najbliższym czasie. Od listopada rozpoczyna się bowiem nowy okres zasiłkowy, trwający przez najbliższy rok.

Bez zmian pozostają pozostałe wskaźniki, w tym m. in. kryteria dochodowe. By ubiegać się o świadczenia rodzinne, dochód na jedną osobę nie może przekroczyc 674 zł (764 zł, gdy w domu jest dziecko niepełnosprawne). Kwoty również się nie zmienią i w zależności od wieku dziecka wynoszą 95, 124 i 135 zł.

Becikowe natomiast to wciąż 1000 zł, a żeby je otrzymać nie można zarabiać więcej niż 1922 zł na osobę.