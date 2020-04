Coraz więcej sklepów wchodzi w rezerwacje zakupów. Mają nadzieję, że uda im się rozładować kolejki przed świętami

Auchan, Castorama, Żabka i Stokrotka próbują rozwiązać problem przedświątecznych zakupów. Patent jest prosty: trzeba pozwolić klientowi zrobić zakupy, zanim w ogóle dotrze do sklepu. Rozwiązania właśnie wchodzą do tych sieci handlowych.

Jak zrobić zakupy, żeby nie spędzić godziny przed wejściem do sklepu - takie pytanie zadają sobie obecnie tysiące ludzi w Polsce. Okres jest gorący, bo na znaczne ograniczenia w handlu i obostrzenia związane z zapewnieniem klientom bezpieczeństwa nakładają się święta. Czyli tradycyjnie zwiększona konsumpcja oraz jeden wolny dzień więcej. Nic dziwnego, że przed sklepami tworzą się coraz większe kolejki.

Co ciekawe - nie są one zjawiskiem stałym, można trafić na takie pory, gdy do sklepu da się wejść bez stania w kolejce. Problem w tym, że nigdy nie wiadomo, kiedy się taka pora trafi. Sieci handlowe widzą problem i usiłują go rozwiązać. Rzućmy okiem na to, co nam proponują.

Auchan: kup sobie zestaw

Francuska sieć wprowadza nową formułę sprzedaży pod nazwą "Rezerwacja zestawów", która ma zapewnić bezpieczne i sprawne zakupy. Od 7 kwietnia klienci Auchan mogą rezerwować on-line specjalnie przygotowane zestawy produktów, a następnie odebrać je z wyznaczonego na parkingu punktu odbioru lub w dedykowanym miejscu w sklepie. Nowe rozwiązanie jest również dostępne na Allegro.pl.

W ramach tej usługi obecnie oferowany jest wybór sześciu zestawów produktowych, w cenie od 65 do 140 złotych. Na przykład w skład zestawu podstawowego wchodzą takie produkty jak mąka, olej, cukier, makaron, ryż, herbata, papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe. Do rozszerzonego dodane są m.in. płatki śniadaniowe, kawa, ketchup, majonez, musztarda, tuńczyk w puszce, fasola, herbatniki, wafelki.

Pozostałe zestawy zawierają owoce i warzywa, nabiał i wędliny. Dostępny też jest pakiet z żywnością dla zwierząt domowych. Przy odbiorze zestawów można dokonać także zakupu wody mineralnej, naturalnej i gazowanej, w zestawach 6 x 1,5 l, żwirku dla kota oraz dużej karmy dla psa.

Aby skorzystać z usługi, należy dokonać rezerwacji wybranego zestawu (lub zestawów) na stronie Auchan.pl, uregulować płatność bezgotówkowo i odebrać zestaw z parkingu lub galerii wybranego sklepu w wyznaczonych godzinach. Istnieje również możliwość bezgotówkowego zakupu pakietów bezpośrednio w punkcie odbioru (do wyczerpania zapasów) – punkty przy każdym sklepie będą specjalnie oznaczone. Zestawy są również dostępne na platformie Allegro, wraz z innymi produktami Auchan z kategorii "non-food".

Plusem jest to, że nie czekamy. Minusem fakt, że jesteśmy skazani na to, co wybrali nam pracownicy sieci - nie ma możliwości zmiany zawartości zestawu. Ale jeśli czegoś nie potrzebujemy, możemy się przecież podzielić z sąsiadem.

Castorama - kasy przed sklep

To również francuska sieć, obecnie reklamująca się jako "apteka dla domu", co ma uzasadniać fakt, że sklepy są otwarte mimo ograniczeń w handlu. Z relacji naszych czytelników wynika, że w momencie, gdy przed sklepem tworzy się duża kolejka, do klientów wychodzą pracownicy sklepu. Jeśli ktoś ma sprecyzowane potrzeby i wie, czego chce, może od razu złożyć zamówienie, a pracownik przyniesie mu to, co zamówi. Klient nie musi też podchodzić do kasy - pracownicy wyposażeni są w mobilne terminale.

W ten sposób Castorama rozładowuje ruch już przed sklepem, unika też nadmiernego tłoku w środku. Klient musi jednak dokładnie wiedzieć, czego chce, bo jeśli chce pochodzić po sklepie i coś wybrać, to kolejki nie uniknie.

Do naszej redakcji dochodzą skargi niektórych klientów, wedle których sieć obchodzi w ten sposób ograniczenie liczby klientów w sklepie. Czekamy na komentarz przedstawicieli Castoramy.

Mimo wszystko takie podejście wydaje się o wiele lepsze, niż to, co ostatnio zaprezentowała Biedronka. Mowa o wstawieniu do wielu sklepów niedziałających kas mobilnych, dzięki czemu teoretycznie do sklepu może wejść większa liczba klientów.

Żabka i Stokrotka chcą do internetu

Z nowej usługi click&collect mogą skorzystać klienci trzech warszawskich Żabek. Chodzi tutaj o placówki zlokalizowane przy ul. Kowalczyka 9, Sokratesa 9 i Jana Kazimierza - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. Klienci wspomnianych punktów mogą złożyć zamówienie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Żappka. Za towary zapłacą przy odbiorze w stacjonarnym sklepie. W najbliższym czasie pilotażowy program ma objąć 20 sklepów.

Żabka testuje też rozwiązanie z dostawą zakupów do domu. Na razie jest to możliwe w dwóch poznańskich dzielnicach.

Sieć Stokrotka również uruchomiła usługę zakupów w modelu click&collect. Na razie działa w wybranych placówkach w Lublinie. Zamawiamy w internecie, odbieramy w sklepie.

