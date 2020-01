Coraz większa drożyzna. W 2020 będziemy wydawać jeszcze więcej

Coraz mniej można kupić za te same pieniądze. Ceny w 2020 roku wzrosną jeszcze bardziej, na co wpływ mają głównie rosnące koszty.

Ceny w górę, w 2020 na drożyznę wpływ będą miały rosnące koszty (East News)

Znacząca zwyżka kosztów pracy i energii – między innymi te czynniki będą podbijały ceny produktów i usług w 2020 roku. Polacy będą wydawać nominalnie więcej, natomiast skala zwyżek będzie w dużej mierze zależeć od struktury koszyka - czytamy w "Rzeczpospolitej".

- Niestety to nie są dobre wiadomości dla gospodarstw uboższych, gdzie udział wydatków na żywność w koszyku jest ponadprzeciętnie wysoki. Jeśli więc, tak jak w 2019 r., ceny żywności wzrosną wyraźnie powyżej poziomu inflacji, to realizacja innych potrzeb życiowych będzie utrudniona – powiedziała dziennikowi Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

Jak dodała, sytuacja gospodarstw, których głównym źródłem dochodu są świadczenia, będzie trudniejsza, bo te w większości nie są waloryzowane. Do tego rosną koszty pracy, od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna wzrosła do 2600 zł brutto. Co - jak zauważa ekspertka Lewiatana - jest jedną z najwyższych zwyżek płacy minimalnej, która dotknie zapewne część stanowisk w przetwórstwie żywności i niekiedy też w sprzedaży.

- Co do zasady, im większa skala zaangażowania pracy ludzkiej w dany produkt czy usługę, tym wzrost cen będzie bardziej odczuwalny. Jeśli mówimy o żywności, to naturalnym kandydatem jest gastronomia. Przy takiej skali podwyżek jest nieprawdopodobne, by pracodawcy wzięli na siebie wzrost kosztów pracy - powiedziała "Rzeczpospolitej" Buchholtz.

Do tego wzrost cen energii. Ekspertka podkreśla, że będzie on miał duże znaczenie w przetwórstwie i przechowywaniu. Produkty pieczone czy mrożone będą bardziej kosztochłonne, co będzie skutkowało choćby wzrostem cen chleba.