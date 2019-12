Opłata cukrowa w Polsce. Oto, o ile mogą wzrosnąć ceny

Podatek cukrowy najprawdopodobniej stanie się faktem. Pomysł Ministerstwa Zdrowia doprowadzi do tego, że jeden litr słodzonego napoju będzie kosztował producenta nawet 1 zł więcej.

Jest w innych krajach, będzie i u nas. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić opłatę cukrową. Producent dodający do swoich napojów cukier i inne substancje słodzące będzie musiał zapłacić, i to słono.

Za jeden litr napoju z dodatkiem cukru producent dopłaci 70 gr. Gdy znajdą się w nim jeszcze inne substancje słodzące, to musi doliczyć dodatkowe 10 gr. W przypadku gdy napój zawiera kofeinę, taurynę lub guaranę opłata wzrośnie o 20 gr.

Co ciekawe, Coca-Cola zero, która cukru nie zawiera wcale, ma w składzie 3 substancje słodzące - cyklaminiany, acesulfam K, aspartam. Tym samym litr tego napoju podrożeje równo o złotówkę. Z 4,35 zł do 5,35 zł.