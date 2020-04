Ćwiczenia z głową, czyli jak i dlaczego warto mierzyć efekty aktywności fizycznej?

Wiosna, która zbliża się do nas wielkimi krokami zachęca do ruchu na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy ćwiczymy profesjonalnie, czy amatorsko powinniśmy zwracać uwagę na jakość swojego treningu, stan zdrowia i wyniki związane z ćwiczeniami. Jakie są kluczowe wskaźniki dla zdrowia i ćwiczeń, które warto wziąć pod uwagę i jak je zmierzyć? Sprawdź!

Informacja prasowa

Aktywność wymaga świadomego podejścia. Dzięki niemu możemy na bieżąco weryfikować stan zdrowia, postępy w treningu i korzystać z dostępnych możliwości i przestrzeni treningowych na 100%. Które wskaźniki są najważniejsze?

Pomiar tętna

Tętno jest wyznacznikiem pracy serca. Wyróżniamy dwa podstawowe stany –spoczynkowy i maksymalny. Ten pierwszy występuje zaraz po przebudzeniu, gdy organizm nie jest poddany wysiłkowi. Drugi z nich jest charakterystyczny dla maksymalnego poziomu wysiłku fizycznego. Ważne jest, by zwracać uwagę na zmieniającą się wysokość pulsu uzależnioną od intensywności treningu,

co pozwala m.in. na ocenę pracy serca, dostosowanie treningu do założeń (np. intensywność ćwiczeń na poziomie odpowiedniego poziomu tętna). Dzięki pomiarowi możliwy jest progres, realizacja celów treningowych, czy śledzenie własnych postępów. Smartwatch z pulsometrem dokonuje nadgarstkowego pomiaru tętna w czasie rzeczywistym i pozwala na późniejszy odczyt zapisów, co ułatwia wyciąganie wniosków z pomiarów.

Weryfikacja trasy aktywności fizycznej

Tryby sportowe dostępne w zegarku pozwalają na sprawdzenie nie tylko tętna, ale również na śledzenie trasy za pomocą wbudowanego nadajnika GPS. Dzięki takiej weryfikacji z łatwością możemy ocenić jej długość, czas przebycia poszczególnych odcinków czy osiągane wyniki. Pomiary te ułatwiają ocenę aktualnej formy oraz na zaplanowanie kolejnych eskapad, które mogą być następnymi kamieniami milowymi w procesie budowy wymarzonej kondycji lub sylwetki.

Dobre zegarki mają wbudowane tryby sportowe, które są dostosowane do różnych aktywności – od biegania i jazdy na rowerze po jazdę na nartach i surfing. Jest to kluczowa funkcja z punktu widzenia osób uprawiających różne sporty – a jest ich mnóstwo do wyboru!

Na trening i na co dzień

Kontrolując organizm w czasie treningu i mierząc własne postępy warto postawić na rozwiązanie, które jest dobre zarówno na co dzień, jak i podczas największych wyzwań. Suunto 7 to inteligentny zegarek klasy premium, który ma wbudowany, w pełni zintegrowany system Wear OS od Google, dzięki czemu łączenie zmagań sportowych i aspektów codziennego życia jest naprawdę proste. Zegarek mierzy i zapisuje puls, pozwala na wykorzystanie ponad 70 trybów sportowych, używanie map outdoorowych w trybie offline oraz zapewnia pełną integrację z aplikacjami Google Fit™, Asystent Google™, Google Pay™ i tysiącem innych aplikacji dostępnych w Sklepie Play™. Co więcej, zegarek pozwala na sprawdzanie powiadomień, pogody, kalendarza i innych. Smartwatch został przetestowany w Finlandii pod kątem odporności na wstrząsy, wodę (do 50 metrów zanurzenia) i zabrudzenia.Jest dostosowany do pracy ze smartfonami działającymi na systemie Android i iOS.

Dzięki konstrukcji składającej się ze stali nierdzewnej i wzmocnionego poliamidu jest idealny dla biegaczy, rowerzystów, pływaków, wspinaczy górskich i wszystkich innych pasjonatów sportu – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Bądź świadomy i działaj na 100%!

Przemyślany trening z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi i rozwiązań jest kluczowy dla świadomego uprawiania sportu. Rozwiązania, które pozwalają śledzić postępy i mierzyć najważniejsze wskaźniki dotyczące funkcjonowania organizmu pomagają poznać ciało w pełni, dzięki czemu samoświadomość ciała i potrzeb treningowych może być na naprawdę wysokim poziomie.

Najważniejsze cechy zegarka Suunto 7

Waga: 70 g

Bezel: Stal nierdzewna

Koperta zegarka: Wzmocniony poliamid

Materiały paska: Pasek 24 mm (dostępny w wersji silikonowej, skórzanej i tekstylnej)

Nawigacja: GPS, Glonass, Galileo

Żywotność baterii: Do 12 godzin w trybie śledzenia GPS lub do 48 godzin w codziennym użytkowaniu

Wodoszczelność: 50 metrów

System operacyjny: Wear OS by Google™

Procesor: Platforma Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100

Obsługa telefonu: iOS i Android

Cena: 1999 zł