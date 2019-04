Ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Giganci stracili fortunę

400 milionów na giełdzie stracił w środę rano Juventus, odpadając w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Wieczorem dołączył do niego Manchester City. Szejk Mansour zainwestował w angielski klub już prawie 1,5 mld funtów, a wciąż daleki jest od zdobycia trofeum.

Środowe otwarcie giełdy w Mediolanie nie ucieszyło posiadaczy akcji Juventusu. Po porażce z Ajaxem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów we wtorkowy wieczór akcje klubu z Turynu straciły na wartości ponad 20 procent, a wycena spółki spadła o ponad 400 mln euro.

Z kolei w środę wieczorem do grona rozczarowanych dołączyli kibice Manchesteru City , którzy po dramatycznym spotkaniu odpadli w rywalizacji z niedocenianym Tottenhamem.

Obejrzyj: "Druga połowa". Kto zagra w półfinale Ligi Mistrzów? "Każdy mecz to piękna historia"

Prawdopodobnie jeszcze bardziej zawiedziony niż kibice był właściciel "The Citizens" szejk Mansour. Członek arabskiego rodu królewskiego w klub z niebieskiej części Manchesteru inwestuje już od ponad dekady. Jak pisał serwis SportoweFakty, w sumie od 2008 roku przeznaczył na ten cel prawie 1,5 mld funtów.

Najpierw 150 mln funtów na zakup klubu, później przez 10 lat w sumie 9 razy tyle. Na hitowe transfery, na bajońskie kontrakty dla coraz to nowych gwiazd czy zatrudnienie Pepa Guardioli - być może najlepszego trenera na świecie.

Tylko w poprzednim sezonie na nowych piłkarzy przeznaczył ponad 300 mln euro, w dwóch wcześniejszych - ponad 200. Do tego bieżące utrzymanie drużyny, w której pensja 150 tys. funtów tygodniowo na nikim wrażenia nie robi.

Ale prawdziwym celem dla każdego z wielkich europejskich klubów jest Liga Mistrzów. A tam już "The Citizens" nie wiedzie się tak dobrze. 8 edycji z rzędu i najlepszy wynik to półfinał w 2016 roku.

Inaczej miało być w tym sezonie, bo drużyna Guardioli była wśród faworytów do tytułu. Ale znowu skończyło się na ćwierćfinale.

Oprócz wymiaru ambicjonalnego, porażka z Tottenhamem ma również wymiar finansowy. Awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów oznacza bowiem 7,5 mln euro od UEFA (te pieniądze dostaną "Koguty" z Londynu), a do tego przynajmniej drugie tyle za prawa do transmisji, sprzedaż biletów czy kontrakty sponsorskie.