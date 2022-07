Cyfrowe Rewolucje — poznaj świat e-commerce

Weź udział w konkursie i wygrywaj

Dodatkowym zachęceniem do korzystania z platformy jest regularnie organizowany konkurs. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić swoje uczestnictwo i pokrótce opisać, czym zajmuje się Twoja firma i co wyróżnia ją na rynku. Właśnie trwa nabór do 3 edycji konkursu. Możesz zgłosić do niej firmę (swoją lub tę, w której pracujesz) do 22 lipca. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie. Co natomiast możesz wygrać? Jedną z 8 nagród z puli o wartości ponad 400 tys. zł. ! Jeśli więc pragniesz rozwoju swojego biznesu, trudno o lepszą okazję.