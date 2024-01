"To jest pomylone". Kołodziejczak ostrzega: czarny sen dla Polski

- "Zielony ład" to się równa czarny sen dla Polski. To coś, co nie powinno wchodzić w życie w Polsce. Na pewno nie w takim układzie, jak dziś mówimy. Rolnicy mają 100 proc. racji - uważa wiceszef resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Kołodziejczak nie wyobraża sobie np. tego, "by dziś Polacy choćby o połowę zmniejszali ilość substancji aktywnych, oprysków - kiedy Holendrzy używają 4 razy więcej".