"Czekamy na was przy urnach". Włoski zakład pogrzebowy nie boi się mocnych reklam

Pracownicy branży pogrzebowej często podkreślają, że są wesołymi ludźmi. Włosi przeszli od słów do czynów i w efekcie dostajemy mocne hasła reklamowe, często w odniesieniu do aktualnych wydarzeń.

Możecie kojarzyć z mediów społecznościowych Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom. Zasłynęli bardzo ciekawymi, kontrowersyjnymi i często zabawnymi postami odnoszącymi się do branży funeralnej. Ku rozpaczy dużej części użytkowników, A.S. Bytom jest fikcyjny.