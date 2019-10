Czekoladowe zające na Boże Narodzenie 2019. Wielkanoc przyszła wcześniej?

Myśleliście, że czekoladowe mikołaje we wrześniu to przesada? Carrefour w Pruszkowie postanowił to przebić i w październiku sprzedaje... wielkanocne zające.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W Carrefourze w szczególny sposób przygotujemy się na święta 2019. (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika)

Jeszcze niedawno pisaliśmy o tym, że w Lidlu już pojawił się pełen asortyment słodyczy na święta. Inny sklep postanowił przebić niemiecką sieć dyskontów.

Jedna z naszych czytelniczek przesłała nam na platformę dziejesie zdjęcia jednego ze sklepów Carrefour w podwarszawskim Pruszkowie. Widać na nich czekoladowe zające i baranki. - Takie dziwy w Carrefourze w pruszkowskiej galerii - komentuje pani Zofia.

zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl Podziel się

- Mikołaje bym zrozumiała, ale zające? Wyprzedaż czy co? Ciekawe, czy zdatne do jedzenia - zastanawia się nasza czytelniczka.

zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl Podziel się

Nas najbardziej ciekawi, czy Carrefour postanowił wyprzedzić wszystkich w przygotowaniach do Wielkanocy 2020 czy może pozbywa się zapasów z ostatnich świąt. W każdym razie - na pewno w październiku nie jest to typowy widok.

Zobacz: ZNP ma pomysł na pensje nauczycieli. Chcą je powiązać ze średnią krajową