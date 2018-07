Czereśnia w górę, wiśnia w dół. Czyli wahania na giełdach owoców w Polsce

Ciągle wysokie ceny jabłek, drogie maliny oraz taniejące wiśnie – to najnowsze trendy w cenach owoców na rynkach w Polsce.

Sezon na czereśnie powoli dobiega końca

Na największej giełdzie owocowo-warzywnej w Broniszach od pewnego czasu dostępna jest Early Geneva, czyli letnia odmiana jabłek. Za piętnastokilową skrzynkę tego owocu trzeba zapłacić 50 zł. Cena kilograma z kolei waha się od 2,6 do 3,5 zł za kilogram - informuje branżowy portal sadyogrody.pl.

Nie zmieniają się za to zbytnio ceny czereśni. Tyle tylko, że w porównaniu z resztą kraju i tak pozostają na dość wysokim poziomie, tj. od 7 do nawet 14 zł za kilogram. Lekko spadła (z 3 do 2,85 zł za kilogram) za to cena wiśni, na którą jest obecnie sezon.

Podobnie wysokie jak w Broniszach ceny Early Genevy są na giełdzie w Poznaniu. Skrzynka tych jabłek to wydatek od 40 do 55 zł. Droższe niż tydzień temu są czereśnie. Ich cena wzrosła z 5 do 9 zł za kg do 6-12 zł. Wysoką cenę, od 6 do 12 zł za kg, osiągają także maliny. Spadły za to ceny wiśni. Zapłacimy za nie średnio 4 zł za kg, podczas gdy w zeszłym tygodniu było to nieco powyżej 5 zł.

Tendencję wzrostową cen czereśni widać także na lubelskiej giełdzie Elizówka. Z początkiem tygodnia wynosiła 2-6 zł. Obecnie to już 3-10 zł za kg. Taniej niż nigdzie indziej znajdziemy w Lublinie maliny. Kosztują tam tylko 6-7 zł za kg. Jak wszędzie, tak i na wschodzie Polski spadają ceny wiśni. Parę dni temu trzeba było zapłacić nawet 6 zł za kg tego owocu. Teraz jego cena to tylko 2-2,67 zł.

Kolejny rynek ze wzrostem cen czereśni to Łódź. Za niektóre odmiany zapłacimy tam nawet 10 zł za kg. W zeszłym tygodniu maksymalną ceną było tylko 6 zł za kg. Stabilnie mają się za to ceny wiśni, choć w porównaniu z tym, co się dzieje na rynkach w kraju ciężko uznać to za dobrą wiadomość. Kosztuje ona od 2 do 4 zł za kg. Niewielkiej korekcie w górę uległa z kolei cena malin. Kilka dni temu minimalnie trzeba było zapłacić za nie 6, a maksymalnie 12 zł za kg. Ta druga wartość nie uległa zmianie, pierwsza wzrosła o 1 zł. Łodzian cieszy pewnie cena Early Genevy, która wynosi obecnie 20 do 40 zł za skrzynkę.

Drogo za czereśnie zapłacimy także we Wrocławiu na Wrocławskich Targach Piast. Kosztują od 7 aż do 15 zł za kg. Bez zmian są za to ceny malin, które są po prostu ciągle drogie, bo kosztują 15-16 zł za kg. A wiśnie kupimy średnio za 4 zł za kg.

Zaskakująco stabilnie pod względem cen, na tle reszty kraju, prezentuje się giełda Agrohurt w Rzeszowie. Czereśnie kosztują tam 8-9 zł, maliny 8 zł a wiśnie 2,5-3 zł za kg.