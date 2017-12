Częściej wymieniamy sprzęty niż meble

Wydatki polskich konsumentów na elektronikę użytkową zbliżają się do tych, które ponoszą mieszkańcy Europy Zachodniej. W 2015 r. pod tym względem brakowało nam około trzech lat, w 2016 roku dwóch lat, a w tym roku ten dystans skurczył się do roku. Jak wynika z raportu „Polska rewolucja w segmencie smart” opracowanego przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska” i Ministerstwo Rozwoju, przeciętny Polak wymienia telewizor średnio co 7 lat, a lodówkę co 8 lat. To oznacza, że rocznie polskie gospodarstwo domowe przeznacza na zakup telewizora 270 zł i 200 zł na lodówkę.

- Częściej wymieniamy telewizor czy sprzęt AGD niż meble, które stoją raczej wiele lat. Coraz więcej produktów jest smart i coraz trudniej wybrać coś, co nie będzie smartem. Coraz częściej kupujemy świadomie produkty smart, żeby ułatwiały nam życie – mówi newsrm.tv Michał Kanownik, prezes Zarządu ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Na rynku RTV producenci dostrzegają dwa główne trendy: wzrost zainteresowania Smart TV oraz rosnące przekątne ekranów sprzedawanych telewizorów – czytamy w raporcie. Obecnie już 80 proc. sprzedanych telewizorów stanowią modele Smart TV, czyli takie, które umożliwiają korzystanie z filmów, muzyki za pośrednictwem internetu. W 2016 r. było to tylko 60 proc. sprzedaży. Jednocześnie Polacy wybierają coraz to większe rozmiary telewizorów. Obecnie najchętniej wybierają te z ekranami rozmiarach powyżej 40 cali. Coraz częściej też są to telewizory UHD (4K) Smart TV o przekątnej 50 cali i większe, z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Od lipca ubiegłego roku do lipca 2017 roku prawie o połowę wzrosła sprzedaż telewizorów o przekątnych 60 cali i większych. Jednocześnie w tym samym okresie o kilkanaście procent spadło zainteresowanie telewizora-mi o przekątnych do 39 cali.