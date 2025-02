Czescy turyści dziwią się Polakom. Chodzi o ubiór

Czescy turyści coraz liczniej odwiedzają Polskę, co potwierdzają hotelarze i restauratorzy z południowej części kraju. Jak pisała Interia Biznes, czeska telewizja publiczna zachęcała do wizyt nad Wisłą, prezentując uroki Podkarpacia. Turyści z Czech doceniają czystość polskich ulic oraz szeroki wybór żywności dla wegetarian.

Jednym z zaskoczeń dla Czechów jest elegancki ubiór Polaków w niedzielę, co związane jest z tradycją uczestnictwa w mszach świętych. "Interia Biznes" cytuje czeską internautkę, która zauważyła, że całe rodziny ubierają się odświętnie na tę okazję. Wizyta w Polsce to także szansa na korzystne zakupy, co przyciąga wielu Czechów.