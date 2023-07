Czesi nie chcą płatności kartą. Wiele miejsc przyjmuje tylko gotówkę

Problemy z płatnością kartą w Czechach

Właściciele gospód i restauracji w Czechach nie chcą wspierać systemu bankowego. Odmawiają płatności kartą i przyjmują tylko gotówkę. - Jeżeli wprowadzę do obiegu papierowe sto koron, to na końcu zawsze wyjdzie sto koron. Jeżeli zrobię to elektronicznie, to nigdy nie wyjdzie całe sto koron. Stopniowo skończy w bankach i tak zanika siła nabywcza ludności – tak swoją teorię tłumaczy gazecie "Denik" Vaclav Jirak, właściciel Pizzeri Andel w Szpindlerovym Mlynie.