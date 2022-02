Czesi szturmują polskie sklepy i stacje benzynowe. Przyciąga ich tarcza antyinflacyjna

Nie tylko Czesi przyjeżdżają do Polski po paliwa. To samo robią Niemcy. Jak pisał w czwartek tabloid "B.Z.", pewien Niemiec nielegalnie przetransportował z Polski do swojego kraju 1600 litrów oleju napędowego. Został zatrzymany przez policję federalną, a funkcjonariusze poinformowali o ładunku służbę celną. Ta po kontroli stwierdziła, że przy wwozie tak znacznej ilości paliwa z innego kraju mężczyzna będzie musiał zapłacić 750 euro podatku (jeśli wwozimy do Niemiec ponad 20 litrów paliwa poza bakiem samochodu, należy zapłacić podatek od oleju mineralnego).