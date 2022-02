Niemiec przewiózł w beczkach 1,6 tys. litrów paliwa z Polski. Teraz musi zapłacić gigantyczną karę

O sprawie pisze niemiecki tabloid "B.Z.". Jak czytamy, pewien Niemiec nielegalnie przetransportował z Polski do swojego kraju 1600 litrów oleju napędowego. 59-latek wyprawił się za Odrę ciężarówką. W Bogatyni, czyli tuż przy granicy, zatankował zapas paliwa do ośmiu metalowych beczek, po dwieście litrów w każdej. Następnie załadowaną beczkami pełnymi oleju napędowego ciężarówką rozpoczął powrót do kraju.