Czesi znów ściągają na zakupy do Polski. Oto powód

Akcyza na papierosy w Czechach od 1 lutego wzrosła do 10 proc. Od 1 kwietnia wzrośnie także podatek od akcesoriów potrzebnych do papierosów elektronicznych. Okazuje się, że Czesi znaleźli na to sposób i "szturmują polskie sklepy i trafiki" - napisał czeski dziennik "Pravo".