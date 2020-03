Czeski przewoźnik miał wnieść nową jakość, a wyszło jakoś tak po polsku. Bez słowa wyjaśnienia anulował bilety do Pragi

Czeski przewoźnik Leo Express w grudniu 2019 r. wprowadził połączenie z Wrocławia do Pragi. Po zaledwie 2 miesiącach wstrzymał jednak kursy i anulował wykupione wcześniej bilety.

To była krótka przygoda – tak można skomentować zawieszenie pociągów spółki Leo Express z Wrocławia do Pragi. Wjechaniu zagranicznego przewoźnika na polskie tory towarzyszyła duża ciekawość, czy zagraniczny przewoźnik zmobilizuje PKP do ulepszenia jakości usług. Półtora miesiąca po tym, jak pierwszy skład odjechał do czeskiej stolicy, możemy podejrzewać, że jakiegoś szalonego polepszenia standardów nie będzie.

Przerwa w kursowaniu do Pragi związana jest z pracami na torach prowadzonymi pomiędzy Usti nad Orlicą i Lichkovem, wyjaśnia "Gazeta Wrocławska". Pociągi z Wrocławia do stolicy Czech wrócą, kiedy przedsiębiorstwo zarządzające czeską infrastrukturą kolejową zakończy modernizację. Ma to nastąpić do 30 kwietnia. W optymistycznym wariancie pasażerowie mogą więc planować majówkę w czeskiej stolicy. Osobną sprawą jest to, czy zaufają przewoźnikowi, który bez słowa uprzedzenia uniemożliwił im podróż i anulował bilety.