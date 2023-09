"Czternastka" z haczykiem. Trzeba będzie zapłacić podatek

Znacząca różnica w stosunku do ubiegłego roku polega na braku zwolnienia tych dodatków z podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na taką ulgę, co oznacza, że wszyscy seniorzy będą mieli potrącony podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną od wypłaty. To dotyczy nawet osób, które ze względu na niewysokie emerytury nie płacą PIT.