Czy 12 listopada dyskonty będą czynne? Biedronka i Lidl jeszcze nie wiedzą

12 listopada będzie dniem wolnym - prawdopodobnie, bo wciąż nic nie jest przesądzone. A czy na dodatkowe wolne przygotowują swoich pracowników największe sieci handlowe? - Jeszcze nie wiemy, czy będziemy otwarci - mówią szczerze przedstawiciele Biedronki i Lidla, choć jest za pięć dwunasta.



Zadzwoniliśmy do obu sieci z prośbą o komentarz. W Lidlu przyznają, że jeszcze nie wiedzą, czy 12-go sklepy sieci będą otwarte. Sugerują, że komentarza mogą udzielić organizacje branżowe. Podobna odpowiedź przyszła z biura prasowego Jeronimo Martins Polska. Odpowiedź, która jednak de facto odpowiedzią nie jest. - Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa po zakończeniu procesu legislacyjnego. Podobnie jak nasi klienci i pracownicy czekamy na ostateczny kształt ustawy - słyszymy u właścicieli sieci Biedronka.

- Nie mamy pojęcia co będzie. Wiem, że kierownicy sklepów przygotowują się na różne ewentualności. My po prostu czekamy. Trudno o to winić sieć, to raczej państwo robi wszystko na ostatnią chwilę - słyszymy natomiast anonimowo od pracownika sklepu jednej z dużych sieci sieci.