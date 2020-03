Czy kasjer ma obowiązek wydawania reszty? Sprawdziliśmy, co na to prawo i sklepy

- Kolejny raz robię tu zakupy i nie macie państwo wydać - mówi kobieta stojąca przy kasie, ze 100 zł banknotem w dłoni. Sprzedawczyni rozkłada ręce i tłumaczy, że po prostu "nie ma". Klientka zaczyna robić awanturę. Uważa, że wydanie reszty to obowiązek kasjera. Ma rację? Sprawdziliśmy.

Środek tygodnia. Godzina 8:30. Stoję w kolejce w jednym z dyskontów. Kobieta przede mną robi drobne zakupy, za które musi zapłacić nieco ponad 17 zł. Wręcza kasjerce 100-złotowy banknot. Sprzedawczyni mówi, że nie ma jak wydać. No i się zaczyna.

- Co pani poradzę, przychodzą rano z budowy i płacą stówami, czasem nawet dwiema i już o tej porze nie mam żadnych pieniędzy do wydawania - odpowiada jej kasjerka.

Po chwili przybywa kierowniczka, którą obie panie biorące udział w dyskusji, zaznajamiają ze sprawą. Przełożona jest nieco zakłopotana, bo wie, że tych pieniędzy nie ma. Po chwili zerka do innej kasy z nadzieją, że znajdzie tam jakieś banknoty. Udaje się (chociaż jak się okazało, były to naprawdę ostatnie banknoty w sklepie). Ku radości wszystkich pań, udaje się wręczyć klientce upragnioną resztę.

Zapewne nie raz zdarzało się wam być w takiej sytuacji, gdy kasjer odmówił wydania reszty. Ja wtedy po prostu płacę kartą. Ale nie wszyscy taką kartę mają, a jak mają, to nie zawsze przy sobie. Co wtedy? Albo kartę znajdziemy, albo rozmienimy pieniądze i wrócimy z dokładnie odliczoną kwotą. Bo kasjer wcale nie ma obowiązku wydawania reszty.

- Żadna regulacja nie nakłada na sprzedawcę obowiązku posiadania środków służących wydawaniu reszty, wynika to raczej ze zwyczaju oraz pro-konsumenckiego podejścia do kupujących, sprzedawca powinien zagwarantować też możliwość innej formy uregulowania płatności - komentuje Mateusz Kozieł, radca prawny z kancelarii Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie.

Ekspert tłumaczy, że teoretycznie, brak możliwości wydania reszty kwoty w gotówce, może być podstawą do odmowy wydania towaru do czasu, aż klient nie wróci z dokładnie odliczoną kwotą.

Czyli pod względem prawnym, to nie klientka powinna być obrażona na kasjera, że ten nie ma środków do wydania reszty. To kasjer może powiedzieć, że towaru nie sprzeda, dopóki kupujący nie wróci z określoną kwotą.