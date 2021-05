Czy sklep internetowy na własność ma jeszcze sens?

Sklep internetowy na własność – co w praktyce oznacza?

Podejmując decyzję o założeniu sklepu na własność stajemy się odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania naszej platformy. To do nas – a w zasadzie do specjalistów, którym zlecimy to zadanie – należy odpowiednie skonfigurowanie systemu oraz dostosowanie go do naszych potrzeb. Pozytywną stroną tego rozwiązania jest fakt, że raz skonfigurowany sklep może nam służyć przez bardzo długi czas – z reguły aż do momentu, w którym zdecydujemy się na znaczące poprawki lub do chwili, w której jeden z jego aspektów technicznych będzie wymagał usprawnienia. Co równie istotne – sklep Open Source daje nam całkowitą dowolność w kwestii projektowania wyglądu strony oraz jej szczegółowych funkcjonalności.