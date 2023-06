Czym jest historia kredytowa?

Co to jest historia kredytowa i do czego jest potrzebna?

Historia kredytowa ma duże znaczenie w sytuacji, kiedy planujemy wzięcie kredytu. Jest to zapis wszystkich naszych wcześniejszych transakcji, takich jak kredyty, pożyczki czy opóźnienia w płatnościach. Jest on szczególnie ważny dla instytucji finansowych i potencjalnych pożyczkobiorców, ponieważ dzięki historii kredytowej można ocenić naszą zdolność do spłaty zobowiązań i ocenić ryzyko, jakie jest związane z udzieleniem nam kredytu.