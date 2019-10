WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Czym się różni sukienka wieczorowa od biznesowej? Czy wiesz, czym różni się sukienka biznesowa od wieczorowej? Czy tylko krojem, czy może również kolorem lub długością? Poznaj kilka zasad, dzięki którym unikniesz modowego faux-pas w przygotowaniu formalnej stylizacji do pracy i na kolację! Czym się różni sukienka wieczorowa od biznesowej? (WP.PL) Sukienka biznesowa a sukienka wieczorowa - czym się różnią? Wraz z upływem czasu i pojawianiem się nowych trendów w modzie, dress code coraz bardziej się zmienia. Niezmienne pozostają jednak podstawowe zasady dotyczące sukienek, które wypada włożyć do pracy, a stylizacji, które z powodzeniem nadają się na uroczystą kolację lub inną wieczorową okazję. Główną różnicę pomiędzy sukienką biznesową a wieczorową stanowi fason i kolor ubrania. Sukienki biznesowe powinny być przede wszystkim dopasowane do sylwetki. Nie mogą wyróżniać się także jaskrawym kolorem ani krzykliwymi zdobieniami. Jeśli szukasz sukienki biznesowej, koniecznie sprawdź ofertę kilkuset sklepów na Domodi. Sukienki wieczorowe zapewniają w kwestii kroju szersze pole manewru oraz większą swobodę. Do tego rodzaju stylizacji można zaliczyć sukienki koktajlowe, koronkowe, wizytowe - zarówno midi, jak i maxi. Sukienki biznesowe - jakie dokładnie powinny być, na co zwracać uwagę przy wyborze? W biznesowym świecie obowiązuje wiele zasad savoir-vivre'u, wśród których bardzo ważne okazują się te dotyczące ubioru. Współcześnie kobiecy strój biznesowy w najsurowszej formie definiuje sukienkę, która zasłania ramiona i nie posiada głębokiego dekoltu. Podobnie jak w przypadku outfitu wieczorowego, spódnica w sukience wieczorowej powinna sięgać do kolan. Nawet letnia sukienka do pracy powinna spełniać te normy - jednak w przypadku stylizacji na ciepłe dni świetnie sprawdzają się sukienki plisowane, które są przewiewne i gwarantują komfort - nawet przy wysokich temperaturach. Elementami, które pozwalają odróżnić strój biznesowy od stylizacji wieczorowej, są dodatki. W przypadku sukienek biznesowych powinny być one stonowane i minimalistyczne, natomiast w stroju wieczorowym można wybierać bardziej efektowne torebki, biżuterię czy obuwie. Do sukienki wieczorowej warto zdecydować się na buty, które odkrywają palce, podczas gdy w stroju biznesowym jest to niedopuszczalne. Duży wybór sukienek wieczorowych znajdziesz na platformie Allani. Przy wyborze sukienki biznesowej należy rozglądać się za stonowaną kolorystyką. Biznesowy dress code dopuszcza kolor czarny, szary, granatowy, bordowy i brązowy. Coraz częściej w stylizacjach formalnych pojawiają się również pastelowe kolory. Odważniejsze barwy, takie jak czerwień, róż czy zieleń są dopuszczalne w luźniejszej odsłonie biznesowej mody: business smart lub business casual. Sukienka biznesowa w różnych stylizacjach - także na kolację biznesową Strój biznesowy może występować w wielu wariantach. Bazą jest uniwersalna czarna sukienka ołówkowa sięgająca do kolan. Charakteryzuje ją odcięcie w talii, które świetnie podkreśla sylwetkę. Krótki rękaw nie krępuje ruchów i skutecznie zakrywa ramiona, dzięki czemu sukienkę można nosić zarówno z okryciem, jak i bez niego. Delikatny dekolt w kształcie łódki idealnie wpisuje się w charakter biznesowej sukienki. Z tyłu ubranie jest zapinane na suwak i posiada delikatny rozporek, który pozwala na swobodne stawianie kroków. Na wygodę użytkowania wpływa także materiał, z którego jest wykonana, czyli 100% bawełny. ● Sukienka business smart Biznesowa sukienka połączona z żakietem, butami na średnim obcasie i delikatną biżuterią: minimalistycznymi kolczykami i srebrnym zegarkiem. ● Zimowa sukienka do pracy Czarna sukienka uzupełniona eleganckim swetrem. Talię warto podkreślić paskiem, a całą stylizację dopełnić botkami na obcasie. ● Sukienka na biznesową kolację Klasyczną biznesową sukienkę w kolorze czarnym można w prosty sposób zamienić w wieczorową stylizację, stawiając na efektowne dodatki: biżuterię z kamieni szlachetnych, kopertówkę i szpilki. Znajomość podstawowych zasad ubioru nie pozwoli przekroczyć cienkiej granicy pomiędzy sukienką wieczorową a biznesową. Chroni to przed popełnieniem gafy w świecie mody - gdzie, jak wiadomo, każdy szczegół ma znaczenie.