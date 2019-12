Czym skorupka za młodu... Rzecznik Praw Dziecka chce jeszcze silniejszej broni w walce ze "śmieciowym jedzeniem"

"Co piąty młody Polak zmaga się z nadwagą i otyłością. Jeśli natychmiast nie powstrzymamy tej plagi, za kilka lat możemy sobie już nie poradzić z falą chorób, w tym cukrzycy" – alarmuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Słodycze zamiast kanapek i warzyw, "śmieciowe jedzenie" zamiast wartościowego obiadu, naszpikowane cukrem przekąski między posiłkami, napoje energetyzujące zamiast wody… Fatalne przyzwyczajenia żywieniowe stają się niebezpieczne, a Polacy tyją na potęgę. – Co gorsza, również ci najmłodsi. Specjaliści twierdzą, że nasze dzieci od kilku lat są zaliczane do najszybciej tyjących w Europie – ostrzega Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Dane porażają. Z danych przytoczonych przez Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego, na świecie już ponad 1,9 mld ludzi dorosłych ma nadwagę, z tego aż 650 mln to osoby otyłe, a wśród dzieci i młodzieży 18 proc. ma nadwagę, a 7 proc jest otyłych. Również w Polsce skala problemu nadwagi i otyłości jest bardzo duża. Trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły. Jak z kolei wskazuje Instytut Żywności i Żywienia, już ponad 22 proc. polskich uczniów zmaga się z nadwagą i otyłością.

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do ministerstwa zdrowia, by jeszcze więcej uwagi poświęciło profilaktyce i zachęcało dzieci do zdrowego trybu życia. Rzecznik dostrzegł dotychczasowe działania resortu (m.in. wymogi dla placówek oświatowych co do składników posiłków wydawanych dzieciom i produktów sprzedawanych w sklepikach), jednak nie ukrywa, że jego zdaniem trzeba robić jeszcze więcej.