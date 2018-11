Darmowe jabłka rozeszły się na pniu. Akcja z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

W Lublinie wystarczyła godzina, by sadownicy rozdali wszystkie jabłka, które przygotowali z okazji akcji "Poczuj smak, poczuj dumę". Zorganizowali ją, by uczcić okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Chyba cokolwiek jest za darmo, to się szybko rozchodzi - powiedział portalowi Krzysztof Cybulak, sekretarz Związku Sadowników RP. To o tyle ciekawe, że jabłka wcale nie są najpopularniejszymi owocami w Polsce - zjadamy ich około 60 sztuk rocznie. Częściej zaś sięgamy po owoce egzotyczne.

W związku z kryzysem, przez który dramatycznie spada cena jabłek w skupach, sadownicy chcą zachęcić Polaków do częstszego sięgania po te polskie owoce. "Już 9 listopada w Warszawie i Lublinie będziemy zachęcać Rodaków do patriotyzmu konsumenckiego i zjedzenia 100 jabłek w ciągu 100 dni dla Niepodległej Polski" - zapowiadali swoją piątkową akcję.

"Poprzez to działanie chcielibyśmy przekonać polskiego konsumenta, aby w przyszłości dokonywał świadomych zakupów i wybierał tylko polskie owoce, które są przede wszystkim smaczne, wyprodukowane z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, a ponadto zawierają mnóstwo wartości odżywczych pozytywnie wpływających na nasze zdrowie" zaznaczają Sadownicy RP.

- Polska jest idealnym miejscem do uprawy owoców, ze względu na specyficzne warunki klimatyczne – czyli słoneczne, ciepłe dni i zimne noce, dzięki którym nasze jabłka mają niepowtarzalny słodko-kwaśny smak. Nie skosztujecie go w owocach importowanych. W dobie kryzysu, w jakim znaleźli się obecnie polscy sadownicy gorąco zachęcam do wspierania rodzimej produkcji i polskich sadowników - zachęca Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP.