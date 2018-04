Darmowe pakiety od nc+ i Cyfrowego Polsatu. Kanały będą dostępne bez opłat nawet do 6 maja

Cyfrowy Polsat w ramach "wiosennego prezentu" odblokował do 30 kanałów, które będą dostępne do 30 kwietnia. Nieco mniej, bo 23 kanały, ale aż do 6 maja odblokowała dla swoich abonentów platforma nc+.

Pilot do telewizora (Fotolia, Fot: manaemedia)

"Wiosenna niespodzianka dla naszych Abonentów! Nawet 30 kanałów w prezencie!" - ogłosił Cyfrowy Polsat. Promocyjny okres potrwa przez miesiąc, do 30 kwietnia.

Z bezpłatnych kanałów będą mogli korzysać abonenci, którzy posiadają co najmniej pakiet Mini HD. Będzie można je oglądać zarówno za pośrednictwem dekodera, jak i mobilnie w serwisie Cyfrowy Polsat Go.

"Ucho Prezesa" w Telewizji WP

W pakiecie znajdzie się 14 kanałów filmowych i serialowych, 5 kanałów dla dzieci, 4 kanały edukacyjne, a także kanały lifestylowe, rozrywkowe i sportowe.

Główny konkurent Cyfrowego Polsatu, czyli platforma nc+ także przygotowała wiosenny darmowy pakiet kanałów. W ramach "prezentu dla abonentów" do 6 maja dostępne będą 23 kanały.

Kanały zostaną tymczasowo udostępnione abonentom, którzy nie mają ich w swojej ofercie. Dostęp do nich uzyskają także abonenci nc+ w Orange, którzy korzystają z oferty telewizyjnej.